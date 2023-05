LIVE risultati italiani primo turno qualificazioni Internazionali Roma, 8 maggio: DIRETTA

Il live e la diretta sui risultati del primo turno di qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023, in riferimento alla giornata di oggi, lunedì 8 maggio. Roma sarà lo scenario suggestivo di un sogno comune a molti tennisti del florido movimento azzurro, con ben 17 di loro in campo durante la prima giornata. Occhi puntati su Andrea Vavassori, Francesco Maestrelli, Flavio Cobolli, Matteo Gigante, Mattia Bellucci, Julian Ocleppo, Riccardo Bonadio, Gianmarco Ferrari, Stefano Napolitano, Raul Brancaccio, Andrea Pellegrino; e ancora, Deborah Chiesa, Anna Turati, Federica Urgesi, Angelica Moratelli, Jessica Bertoldo, Martina Colmenga. Insomma, sfide da non perdere e da seguire. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sui match degli azzurri, a partire dalle ore 10.00.

SEGUI il LIVE su SPORTFACE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5

GRAND STAND ARENA

(3) Muller vs (WC) Ferrari

(9) Hanfmann vs (WC) Ocleppo

(WC) Colmegna vs (20) Waltert

(WC) Chiesa vs (15) Osorio

(8) Kovacevic vs (WC) Napolitano

Bellucci vs (20) Barrios Vera

PIETRANGELI

(10) Frech vs (WC) Urgesi

(7) Galfi vs Bouchard

(12) Kokkinakis vs (WC) Gigante

(WC) Cobolli vs (22) Basilashvili

COURT 12

(9) Dodin vs (WC) Turati

Vavassori vs (23) Martinez

(1) Popyrin vs Bonadio

COURT 1

(WC) Bertoldo vs (19) Bolsova

COURT 2

Agamenone vs (14) Virtanen

Pellegrino vs (24) Brancaccio

COURT 6

(3) Bonaventure vs (WC) Moratelli

COURT 13

(5) Zhang vs Maestrelli