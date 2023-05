Premier League, De Zerbi inciampa sull’Everton: è 1-5 per i Toffees

Nel “monday afternoon” della Premier League, è grosso lo scivolone preso da Roberto De Zerbi e dal suo Brighton che inciampa sull’Everton, complicando i suoi sogni europei. Il match diventa subito in salita per gli uomini del tecnico italiano che subiscono il gol del vantaggio dell’Everton al primo minuto di gioco con Calbert-Lewin che serve Doucoure che da due passi sigla il gol del vantaggio. L’Everton impone il suo gioco di ripartenza e il Brighton soffre: al 29esimo è sempre il centrocampista Doucoure a firmare il raddoppio, facendo pensare ad un pomeriggio estremamente complicato per De Zerbi. La resa per il Brigton arriva sin dal primo tempo quando al 35esimo è l’autogol del portiere Steele a far chiudere il primo tempo sullo 0-3.

Il secondo tempo si apre con il Brighton che va all’arrembaggio cercando una rimonta insperata, che viene definitivamente cancellata da McNeil al 64eimo, autore di una doppietta con il quinto gol dell’Everton al 96esimo. In mezzo il gol della bandiera di Mac Allister che aveva portato il Brighton sull’1-4. Tonfo importante per De Zeri che perde l’occasione di recuperare punti in ottica quarto posto, dopo il passo falso del Manchester United contro il West Ham. Preziosissima vittoria, invece, per l’Everton che grazie ai tre punti contro il Brighton si allontana dalla zona rossa della retrocessione.