Messi premiato ai Laureus Awards: è l’argentino lo sportivo dell’anno

E’ Lionel Messi lo sportivo dell’anno dopo la vittoria della Coppa del Mondo negli Emirati Arabi. Il fenomeno del PSG è stato premiato come lo sportivo dell’anno, ma non solo: infatti per Messi anche un premio di squadra, per l’Argentina in relazione alla vittoria della Coppa del Mondo nel dicembre scorso.

Nella fantastica cornice di Parigi, presso il Pavillon Vendome, Messi ha presenziato alla cerimonia degli sportivi più importanti del mondo, e una volta nominato come lo sportivo dell’anno, è salito sul palco a prendere il premio. Queste le parole di Messi: “Per me è un onore ricevere questo premio, soprattutto perché quest’anno i Laureus World Sports Awards si tengono a Parigi, la città che ha accolto la mia famiglia da quando siamo venuti qui nel 2021. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, non solo della nazionale ma anche del PSG, non ho raggiunto nulla di tutto questo da solo e sono grato di poter condividere questo riconoscimento con loro. Voglio ringraziare la Laureus Academy: ciò che rende questi premi così speciali per noi atleti è il fatto che vengono attribuiti da questi incredibili campioni, i miei idoli, e dà ancora più significato ai risultati sportivi che ho conseguito. Questa è la prima volta che vinco da solo il premio Laureus Sportsman of the Year“.

Prosegue così Messi: “Dopo un anno in cui abbiamo finalmente vinto un altro trofeo che inseguivamo da tempo, la Coppa del Mondo FIFA in Qatar, è un onore per me poter tenere anche questa statuetta Laureus. Stavo guardando i nomi delle incredibili leggende che hanno vinto il Laureus Sportsman of the Year Award prima di me: Schumacher, Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic… sono davvero in ottima compagnia e basta questo per capire quanto possa essere orgoglioso. E sono ancora più felice che la squadra di cui ho fatto parte ai Mondiali sia stata premiata stasera dalla Laureus Academy. La Coppa del Mondo è stata un’avventura indimenticabile per noi, e non posso descrivere come ci si sente a tornare in Argentina e vedere cosa ha regalato la nostra vittoria alla gente del mio Paese. È stata un’esperienza che non potrò mai dimenticare“.

E conclude: “Voglio ringraziare l’Academy per aver onorato il nostro risultato. Pratico uno sport di squadra e l’Argentina ha vinto la Coppa del Mondo grazie alla nostra squadra. Essere riconosciuti all’interno di quella squadra – ed essere il primo atleta di uno sport di squadra a vincere il Laureus World Sportsman of the Year Award – è un onore straordinario per me. I premi individuali non sono il motivo per cui giochiamo, ma i Laureus World Sports Awards ci offrono un’opportunità unica per celebrare ciò che facciamo insieme a grandi atleti di altri sport. Infine, questa statuetta Laureus rappresenta più del successo sportivo, e questo è uno dei motivi per cui posso vedere dal palco grandi campioni di tutto il mondo dello sport: siamo qui per celebrare non solo gli atleti in questa sala, ma anche il lavoro svolto da Laureus su scala globale. Vorrei aggiungere il mio sostegno a Laureus Sport for Good e al lavoro che sta facendo usando il potere dello sport per cambiare il mondo”.