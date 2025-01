Il live e la diretta testuale di Paolini-Wei, match valevole per il primo turno del singolare femminile agli Australian Open 2025. Dopo un 2024 indimenticabile e qualche incontro per mettere in ritmo le gambe in United Cup, la numero quattro della classifica WTA è pronta a fare sul serio. Qui, a Melbourne, dove dodici mesi fa per la prima volta raggiunse il terzo turno di un major, per poi spingersi anche negli ottavi di finale. Traguardi che sembrano minuscoli, vedendo cosa è riuscita poi a fare nei mesi successivi l’allieva di Renzo Furlan.

La toscana si presenta quindi in Australia da quarta testa di serie dell’Happy Slam, con l’obiettivo innanzitutto di raggiungere la seconda settimana anche in quest’occasione. Ma i tennisti, si sa, pensano un match alla volta: di fronte quest’oggi c’è la qualificata Slija Wei, n°117 del mondo e giocatrice in crescita. Ha chiaramente già vinto tre incontri di qualificazione a Melbourne, e in più ha raggiunto la finale nel WTA 125 di Canberra durante la prima settimana dell’anno. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale del match. I due giocatori sono pianificati sulla Margaret Court Arena come primo match alle 19.00 della sessione serale australiana, ovvero le 09.00 di mattina in Italia.

