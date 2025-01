L’attaccante argentino del Manchester United può essere il sostituto di Kvaratskhelia: De Laurentiis ha un vantaggio da sfruttare

Khvicha Kvaratskhelia out, Alejandro Garnacho in. È questo il piano del Napoli per il mercato di gennaio. Da quando è scoppiato il caso del georgiano che, per stessa ammissione di Conte, ha chiesto la cessione, ci si interroga su cosa farà la società partenopea per sostituirlo.

In attesa che venga definita la cessione del numero 77 al Psg, Manna è già al lavoro per individuare il sostituto più adatto per non far abbassare la qualità della rosa dei partenopei. Il nome individuato come preferito è quello di Alejandro Garnacho: appena 20 anni, argentino con passaporto spagnolo, non un incedibile per il Manchester United che ha bisogno di fare cassa per non cadere nella trappola e nelle sanzioni del Fair Play Finanzario inglese.

Con un ingaggio abbordabile per la società azzurra (parte da due milioni di euro), il problema è rappresentato dal costo del cartellino: cinquanta milioni di euro la prima richiesta arrivata da Manchester per il Napoli. Cifra elevata che potrebbe rendere complicato l’affare, anche se De Laurentiis ha la chiave per poter convincere lo United ad abbassare le pretese.

Garnacho al Napoli, carta Osimhen: cosa può succedere

La carta che il Napoli può giocarsi per Garnacho ha il nome e cognome di Victor Osimhen. Attualmente in prestito al Galatasaray, il nigeriano è da tempo seguito dal Manchester United che è alla ricerca di un bomber. Amorim preferirebbe Gyokeres, ma il nigeriano è un profilo che piace molto in Premier.

Nel suo contratto è presente la possibilità di chiudere in anticipo l’esperienza in Turchia, anche se la sua volontà è quella di restare ad Istanbul fino al termine della stagione. Certo, l’eventuale ipotesi di sbarcare subito in Premier League, campionato che lo ha sempre attratto, potrebbe spingerlo a rivedere i suoi piani e su questo potrebbe giocare il Napoli.

De Laurentiis potrebbe prospettare allo United uno sconto sulla clausola da 75 milioni di euro per il trasferimento a gennaio, a patto che a Manchester applichino lo stesso trattamento per Garnacho. Altra ipotesi è quella di garantire ai Red Devils una corsia preferenziale per quest’estate, qualora l’addio immediato di Osimhen al Galatasaray si rivelasse troppo difficile. Due ipotesi percorribili, due strategie da poter sfruttare per rendere possibile l’acquisto dell’argentino.

Se davvero Conte vuole Garnacho per il post Kvaratskhelia, Osimhen potrebbe essere la mossa giusta da giocare per arrivare a dama.