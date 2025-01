Jasmine Paolini non sbaglia e si aggiudica la vittoria contro Sijia Wei nel primo turno degli Australian Open 2025. Un esordio insidioso per l’azzurra, contro una tennista in crescita che ha fatto vedere tante cose positive negli ultimi tempi, con tanto di finale a Canberra nella prima settimana dell’anno. Ma Paolini gestisce bene le operazioni dall’alto della sua esperienza, chiudendo i conti per 6-0 6-4 in un’ora e un quarto di gioco. Al secondo turno, Paolini affronterà la vincente del match tra Townsend e Zarazua.

IL TABELLONE

Australian Open 2025, Paolini batte Wei: la cronaca

Si comincia con Wei al servizio, ma il primo punto è di Jasmine. La 21enne cinese è molto fallosa nella prima parte di match, incappando in diversi errori gratuiti, tanto da concedere subito il break alla tennista toscana. Paolini, però, non può abbassare la guardia perché Wei è molto pericolosa al servizio, tanto da procurarsi l’occasione per l’immediato contro break. Un tocco della rete mette fuori tempo la cinese, e il game va ai vantaggi in cui Jasmine può chiudere. Nel terzo gioco, il rovescio tradisce di nuovo Wei, ma anche Paolini commette qualche sbavatura (da 15-40 a 40-40). Ai vantaggi, però, Wei sbaglia prima con una smorzata fuori misura, e poi con il dritto.

Wei non si perde d’animo e rimane molto pericolosa in risposta: Paolini si difende, ma un errore di dritto prolunga anche il quarto game ai vantaggi, dove la numero 4 al mondo chiude dopo aver anche annullato una palla per il contro break. Il quinto game vede un altro break “facile” per Paolini, che sul successivo turno in battuta chiude senza troppi patemi anche per un errore a rete di Wei.

Secondo set: Paolini rischia ma resiste

Il secondo set si apre con qualche imprecisione per Paolini, la quale, dopo un primo game vinto a zero da Wei, concede un’occasione all’avversaria in seguito a un errore di rovescio. L’azzurra risale da 15-40 prolungando il game ai vantaggi e, dopo aver resistito anche a due palle break, si aggiudica il gioco dopo ben diciassette punti, grazie all’errore di dritto dell’avversaria. Dopo due game abbastanza rapidi, la svolta arriva al quinto gioco: Wei commette l’ennesimo errore, stavolta con il dritto (saranno 29 gli errori non forzati a fine partita), concedendo un’occasione che Paolini sfrutta immediatamente. La tennista cinese, inoltre, non riesce più a incidere in risposta, con Paolini che quindi può chiudere il match dopo, anzi, aver sfiorato un secondo break, e quindi il primo match point, nel nono gioco.