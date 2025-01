Il tabellone femminile e gli accoppiamenti degli Australian Open 2025, in programma sul cemento australiano dal 12 al 25 gennaio. Tutto pronto per il primo Slam della stagione, che regalerà subito grande spettacolo. A Melbourne, infatti, gli occhi sono tutti puntati sulla numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, che cerca il tris dopo aver vinto le ultime due edizioni, ma la concorrenza è tanta. A partire da Iga Swiatek, senza però dimenticare la numero 3 Coco Gauff e, perché no, Naomi Osaka, un’altra che ha già dimostrato di sapere come vincere in Australia: anche per la giapponese, infatti, sono due le affermazioni in carriera nel primo Slam dell’anno.

Per quanto riguarda le italiane, Jasmine Paolini, che debutterà da numero 4 del seeding contro una qualificata, proverà a migliorare il risultato dello scorso anno, dove si fermò al quarto turno contro Anna Kalinskaya. In corsa anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

TABELLONE FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2025

PRIMO TURNO

(1) Sabalenka vs Stephens

Kartal vs Bouzas Maneiro

Pera vs Maria

Tauson vs (29) Noskova

(23) Frech vs Q

Blinkova vs (WC) Saville

Uchijima vs Linette

Bouzkova vs (14) Andreeva

(12) Shnaider vs Cocciaretto

(WC) Tomljanovic vs Krueger

Vondrousova vs Q

Parry vs (18) Vekic

(27) Pavlyuchenkova vs Yuan

Q vs Potapova

Siegemund vs Baptiste

Q vs (5) Q. Zheng

(3) Gauff vs Kenin

Q vs Burrage

Bucsa (WC) Paquet

Starodubtseva vs (30) Fernandez

(20) Muchova vs Podoroska

Osaka vs Garcia

Q vs Lamens

Bencic vs (16) Ostapenko

(11) Badosa vs Xinyu Wang

Sonmez vs (WC) Gibson

Niemeier vs Q

Q vs (17) Kostyuk

(25) Samsonova vs Rakhimova

Rus vs Danilovic

Mertens vs Q

(WC) Joint vs (7) Pegula

(6) Rybakina vs (WC) Jones

Parrizas Diaz vs (WC) Jovic

Kovinic vs Sun

Sherif vs (32) Yastremska

(19) Keys vs Li

Begu vs Q

Minnen vs Q

Q vs (10) Collins

(15) Haddad Maia vs Q

Zheng vs Andreeva

Kudermetova vs Gadecki

Marino vs (22) Boulter

(28) Svitolina vs Cirstea

Q vs Dolehide

Townsend vs Zarazua

Q vs (4) Paolini

(8) Navarro vs Stearns

Xiyu Wang vs Grabher

Kalinina vs Jabeur

Osorio vs (31) Sakkari

(24) Putintseva vs Avanesyan

(WC) Zhang vs Kessler

Bondar vs Y. Wang

Tomova vs (9) Kasatkina

(13) Kalinskaya vs Q

Gracheva vs McNally

Q vs Cristian

Bronzetti vs (21) Azarenka

(26) Alexandrova vs Raducanu

Carle vs Anisimova

Sramkova vs Volynets

Siniakova vs (2) Swiatek

Montepremi Australian Open

SINGOLARE

PRIMO TURNO – 79.367 euro

SECONDO TURNO – 120.254 euro

TERZO TURNO – 174.368 euro

OTTAVI DI FINALE – 252.533 euro

QUARTI DI FINALE – 399.844 euro

SEMIFINALE – 661.396 euro

FINALE – 1.142.411 euro

CAMPIONE – 2.104.440 euro

DOPPIO

PRIMO TURNO – 24.051 euro

SECONDO TURNO – 34.874 euro

OTTAVI DI FINALE – 49.394 euro

QUARTI DI FINALE – 85.380 euro

SEMIFINALE – 150.317 euro

FINALE – 264.558 euro

CAMPIONI – 487.028 euro

QUALIFICAZIONI

PRIMO TURNO – 21.044 euro

SECONDO TURNO – 29.462 euro

TERZO TURNO – 43.291 euro

Come vedere gli Australian Open in tv

La copertura televisiva del prim Slam stagionale sarà offerta da Eurosport ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 del bouquet Sky); i due canali lineari sono anche visibili in streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme NOW, Sky Go e Dazn. Per seguire integralmente tutto il torneo, senza perdersi neanche un incontro, con la possibilità anche dell’on-demand, c’è la piattaforma Discovery+. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul torneo, dirette testuali, news, highlights e dichiarazioni dei protagonisti da Melbourne.