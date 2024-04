LIVE – Paolini-Jabeur, secondo turno Wta Stoccarda 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Jabeur, incontro valevole per il secondo turno del WTA 500 di Stoccarda 2024. Terzo confronto in carriera tra le due, che si contendono un pass per i quarti contro la vincente del match Rybakina-Kudermetova. Jasmine ha passeggiato all’esordio contro l’amica e connazionale Errani, mentre la tunisina ha impiegato due ore per superare in rimonta Alexandrova. Jabeur ha vinto entrambi i precedenti, tuttavia secondo i bookmakers sarà la tennista italiana a scendere in campo con i favori del pronostico. Sportface.it seguirà il secondo turno tra Paolini ed Jabeur, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata dalle ore 12.30.

COME SEGUIRE PAOLINI-JABEUR IN TV

MONTEPREMI

TABELLONE

COPERTURA TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

PAOLINI-JABEUR