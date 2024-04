Napoli: Kvaratskhelia e Juan Jesus regolarmente in gruppo

Buone notizie per i tifosi del Napoli e per mister Calzona dall’infermeria: a due giorni dall’anticipo in casa dell’Empoli, Kvaratskhelia ha ripreso a lavorare in gruppo dopo la gastroenterite che lo aveva colpito in settimana.

Con il georgiano, al rientro in gruppo anche il difensore centrale Juan Jesus, mentre il terzino Mathias Olivera ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo dopo l’infortunio che lo ha messo ko il mese scorso. Inoltre terapie per il terzo portiere Nikita Contini. Per tutto il resto del gruppo squadra, partita a campo ridotto e chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico.