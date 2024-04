Wta Stoccarda 2024, Jasmine Paolini non si ferma più: batte Ons Jabeur e conquista i quarti

Jasmine Paolini non si ferma più e trova un posto nei quarti di finale anche nel WTA 500 di Stoccarda. Ci arriva ottenendo la quarta vittoria in carriera contro una top-10, nel match vinto con il punteggio di 7-6(8) 6-4 su Ons Jabeur. La tunisina, che di certo non ha iniziato nel migliore dei modi la sua annata tennistica, quest’oggi però ha espresso a tratti un ottimo tennis, ma non è bastato per avere la meglio sul’allieva di Renzo Furlan, semplicemente impeccabile in molti dei momenti cruciali della partita. L’azzurra ha salvato ben 7 delle 9 palle break concesse all’avversaria e 6/6 negli ultimi tre turni di servizio dell’incontro. Jasmine, che è sicura di salire quantomeno al n°13 della classifica mondiale a partire da lunedì prossimo, domani si troverà di fronte Elena Rybakina.

PRIMO SET – Parte bene Jasmine, che dopo aver tenuto il servizio in apertura di match trova immediatamente il break nel secondo gioco. Recuperando da 0-30, l’azzurra riesce a consolidare il vantaggio e a salire prima sul 3-0 e poi sul 4-1. Qui arriva la reazione di Jabeur, che anche grazie a qualche errore di troppo della toscana riesce a impattare sul 4-4. Non ci sono più sussulti fino al tie-break che decide il primo parziale. L’equilibrio prosegue, Jabeur si inventa un paio di prodezze ma è anche abbastanza fallosa. Non riesce a concretizzare due set point e alla fine cede il set all’azzurra per 7-6(8).

SECONDO SET – Jasmine strappa il servizio a Jabeur nel terzo gioco, ma il controbreak è immediato per il 2-2. La fase centrale della frazione è caratterizzata da una serie di games molto lottati: Jabeur tiene ai vantaggi sul 2-2, lo stesso fa Paolini sul 2-3 annullando due palle break. Sul 3-4 l’allieva di Renzo Furlan deve cancellare altre due occasioni e nel game successivo attua il break che la manda a servire per il match. Sul 5-4, con la battuta a disposizione, di nuovo cinica Jasmine: annulla altre due occasioni all’avversaria e al primo match point riesce a chiudere la contesa.