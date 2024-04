Adnkronos: “Il tifoso terminale della Roma non esiste: sta bene e ha raccontato bugie”

Secondo quanto rivelato da Adnkronos, il tifoso malato terminale che ha parlato in radio confidando di sperare in una vittoria della Roma in Europa league nella finale a Dublino del 22 maggio, prima del suicidio assistito in Svizzera, non esiste. O meglio, è un vero tifoso della Roma, anche sfegatato, ma non sta male, non deve andare in terra elvetica per il fine vita e non è chiaro perché abbia contattato Tele radio stereo, una delle emittenti radiofoniche più seguite dai tifosi giallorossi, per raccontare la sua storia, che sarebbe dunque inventata, mettendosi anche a piangere.

In diretta a Te la do io Tokyo, il tifoso, che si è presentato col nome di Edoardo, ha dichiarato al conduttore Marione: ”Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date. Gli svizzeri sono strani, è come se stessi organizzando una gita a una spa. Una delle date che mi hanno proposto è il 22 maggio. E nella mia testa è scattato qualcosa, mi sono detto ‘Ma io il 22 maggio ho qualcosa da fare’. Poi mi sono ricordato, è la finale di Dublino”. Una storia commovente che ovviamente ha subito fatto il giro del web, e che ha portato persino Daniele De Rossi a parlarne in conferenza: ”Daremo tutto per quel tifoso e per tutti gli altri. La questione ci ha toccato e la società sta cercando di rintracciarlo, a patto che lui lo voglia”.

Ma nessuno lo rintraccerà mai, spiega Adnkronos. O meglio, se qualcuno dovesse contattarlo, Edoardo (è realmente il suo nome) dovrebbe spiegare perché abbia inventato tutto. A quanto risulta infatti all’agenzia di stampa Adnkronos, infatti, ha una moglie con la quale si è sposato neanche un anno fa, “una donna erede di una ricca e famosissima famiglia”. E la sua storia è falsa, con alcuni dettagli reali, come il fatto di possedere dei cani.