Wta Stoccarda 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Paolini

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 500 di Stoccarda 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta indoor della città tedesca da lunedì 15 a domenica 21 aprile. Seeding di primissimo livello in Germania, dove quasi tutte le top 10 sono ai nastri di partenza per contendersi il titolo e una Porsche. La numero uno al mondo e bi-campionessa in carica Iga Swiatek è la prima favorita, seguita da Aryna Sabalenka e Coco Gauff. Al via anche Rybakina, Pegula e Jabeur, tra le altre. Una sola giocatrice azzurra ai nastri di partenza, ovvero Jasmine Paolini.

La diretta televisiva del WTA 500 di Stoccarda 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo WTA 500 di Stoccarda, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste. Di seguito il programma nel dettaglio e la copertura tv completa del torneo WTA 500 di Stoccarda 2024.

PROGRAMMA E COPERTURA TV WTA 500 STOCCARDA 2024

La copertura tv e streaming di Sky Sport e NOW non è stata ancora resa nota.