Internazionali d’Italia Roma 2023: eliminato anche l’ultimo italiano, Musetti ko in due set contro Tsitsipas

Gli Internazionali BNL d’Italia 2023 perdono anche l’ultimo tennista azzurro rimasto in gara. Lorenzo Musetti si è infatti arreso in due set a Stefanos Tsitsipas nel match valevole come ottavi di finale. Non riesce a sfatare il tabù il numero due d’Italia, sconfitto per la quinta volta in carriera (in altrettanti confronti) dal forte tennista di Atene. Sul Campo Centrale i due giocatori scendono in campo pochi minuti prima della mezzanotte e si danno battaglia per 1h51′, ma ad avere la meglio è Tsitsipas, vittorioso con il punteggio di 7-5 7-5. E’ dunque il greco l’ultimo giocatore a strappare il pass per i quarti di finale del torneo di Roma: sulla sua strada ora Borna Coric. Niente da fare invece per Musetti, che avrebbe potuto fare di più contro uno Tsitsipas tutt’altro che impeccabile e saluta il Foro Italico con l’amaro in bocca.

CRONACA – Partenza da incubo per Musetti, che perde la battuta in apertura e deve fronteggiare due palle del doppio break nel quarto gioco, oltre che un’altra nel sesto. Tsitsipas fallisce però il colpo del ko e ne paga le conseguenze, perdendo la battuta sul 4-2 e vendendo raggiunto dal suo avversario sul 4-4. Rinvigorito da un parziale di 11 punti a 1 e dall’aggancio, Lorenzo gioca senza paura e prova ad approfittare dei tanti errori del suo avversario, che fatica anche a ritrovare la prima di servizio. Purtroppo, però, a cedere è ancora l’azzurro, il quale paga a caro prezzo i troppi errori commessi nel dodicesimo gioco e si arrende per 7-5, a un passo dal tie-break, dopo 1h02′ di gioco.

Il secondo parziale comincia invece nel segno di Musetti, che conquista il break in apertura e ha l’inerzia dalla sua. Ancora una volta però Tsitsipas fa valere la sua esperienza e riapre i giochi, prima agganciando il suo avversario sul 3-3 e poi sorpassandolo. Lorenzo sembra essere arrivato al capolinea quando deve fronteggiare tre match point consecutivi sul 5-4, ma complice qualche follia di Tsitsipas si salva, annullandone anche un quarto. Il classe 2002 non può nulla invece nel turno di servizio seguente, quando il greco va a segno con una risposta vincente di rovescio e mette le mani sul match, imponendosi poco dopo l’una e mezza di notte.