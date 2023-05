LIVE – Musetti-Tiafoe, terzo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe , valevole come terzo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il giovane carrarino ha eliminato il connazionale emergente Matteo Arnaldi all’esordio, nel contesto del secondo turno dopo il bye al primo; Musetti si appresta a tentare l’approdo agli ottavi di finale, sebbene l’ostacolo statunitense rappresentato da Tiafoe non sia di poco conto. Il giocatore a stelle e strisce, infatti, dal tennis istrionico e spettacolare, è un atleta assolutamente talentuoso, ma la sua poca costanza è un tallone d’Achille. Musetti dovrà domare il fumantino opponente ricercando concretezza, con il sostegno del pubblico che potrà giocare un ruolo fondamentale. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match dell’azzurro, durante la giornata di lunedì 15 maggio (quarto match sul Grand Stand dalle ore 11.00, dopo Zapata Miralles-Medvedev).

SEGUI il LIVE su SPORTFACE

DOVE VEDERE IL MATCH

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

MUSETTI-TIAFOE (quarto match dalle ore 11.00, dopo Zapata Miralles-Medvedev)