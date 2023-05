Inter-Milan, rimontare in trasferta uno 0-2 in Champions? Ci è riuscito solo lo United (con Lukaku)

Il concetto di ‘casa’ e ‘trasferta’ per l’euroderby di Milano a San Siro ha un valore estremamente diverso, ma ai fini statistici il Milan oggi contro l’Inter è chiamato a scrivere un’impresa che ha un solo precedente in Champions League. Nella storia del torneo continentale, solo il Manchester United è riuscito a rimontare uno 0-2 dell’andata nella gara di ritorno in trasferta. Negli ottavi di finale 2018/19 la formazione di Solskjaer arrivava da uno 0-2 contro il Paris Saint Germain. Un risultato già storico, perché i Red Devils in Europa non avevano mai perso in casa con due gol di scarto davanti al loro pubblico. La voglia di riscatto era enorme, ma a Parigi Lukaku e compagni riuscirono a compiere un’impresa inaspettata. L’attaccante belga firmò una doppietta, poi nel recupero fu Rashford a realizzare il gol del 3-1 e della rimonta (con la regola dei gol in trasferta, ora abolita). Prima di allora nessuna squadra aveva mai ribaltato una sconfitta interna 2-0 nella fase a eliminazione diretta del torneo, anche se la storia della Coppa dei Campioni/Champions League è ricca di rimonte di un ko casalingo per un gol di scarto. La prima a riuscirci? Il Milan, contro il Saarbrücken in occasione del primo turno dell’edizione inaugurale del 1955/56: dal 3-4 dell’andata in casa, al 4-1 del ritorno. Fu il primo lampo dei rossoneri in Europa.