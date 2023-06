LIVE – Musetti-Norrie, terzo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Norrie, incontro valevole per il terzo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il carrarino ha veleggiato nelle prime due uscite francesi, in cui non ha lasciato set per strada rispettivamente contro lo svedese Mikael Ymer ed il russo Alexander Shevchenko. Adesso il confronto con il britannico. Quest’ultimo al primo turno ha sconfitto solamente al quinto set il francese Benoit Paire prima di domare al secondo l’altro transalpino Lucas Pouille. Musetti partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

Il bilancio dei precedenti è in suo favore (1-0). I due si sono incontrati recentemente agli ottavi di finale di Barcellona, con Lorenzo che ha prevalso in rimonta. In palio c’è l’accesso alla seconda settimana ma soprattutto un probabile quarto turno contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, impegnato in un match sulla carta fattibile contro il canadese Denis Shapovalov. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Norrie pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court Simonne-Mathieu (al termine di Blinkova-Svitolina).

MUSETTI-NORRIE (terzo turno Roland Garros 2023)