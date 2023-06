Roland Garros 2023, Musetti è una meraviglia: travolge Norrie e raggiunge la seconda settimana

Uno straordinario Lorenzo Musetti sconfigge in tre set Cameron Norrie e centra per la seconda volta in carriera la seconda settimana del Roland Garros 2023 (terra battuta). Prestazione da sogno del classe 2002, che ha rifilato al suo avversario un sonoro 6-1 6-2 6-4 in 2h10′ ed ha staccato il pass per gli ottavi. Dopo aver dominato i primi due set, Musetti ha sofferto nel terzo, sprecando il break di vantaggio e rischiando di andare a sua volta sotto di un break. Grazie a un ottimo finale, però, ha conquistato gli ultimi tre game ed è riuscito ad avere la meglio. Lorenzo attende ora il vincente del match Alcaraz-Shapovalov.

CRONACA – Partenza da sogno di Musetti, che domina il primo set e lo conquista con il punteggio di 6-1 in 33 minuti. Come suggerisce lo score, non c’è stato neppure il minimo equilibrio e l’azzurro ha dominato sotto tutti i punti di vista, surclassando totalmente Norrie. Il copione non è cambiato nel secondo parziale, durato 9 minuti in più ma egualmente controllato da Musetti, devastante con il servizio (zero palle break concesse) e molto efficace in risposta. Norrie deve accontentarsi di conquistare un game in più, senza tuttavia riuscire a trovare le contromisure. Nel terzo parziale il match sembra proseguire sugli stessi binari, ma a un certo punto la situazione cambia. Avanti 3-1, Musetti si disunisce e perde tre giochi consecutivi, andando per la prima volta in svantaggio. Le palle break che Norrie si procura nell’ottavo gioco potrebbero essere un duro colpo per l’azzurro, che invece le annulla e torna a dettare legge. Musetti vince infatti gli ultimi due giochi e stacca il pass per gli ottavi di finale, battendo per la seconda volta nel giro di un mese Norrie.