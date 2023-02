Juventus-Nantes 1-1, Allegri: “Inutile piangersi addosso. Io voglio vincere 1-0? Ma non dite caz**te”

“Inutile stare a dire mano, rigore, c’era un secondo giallo. Abbiamo fatto 1-1, potevamo far meglio tecnicamente e come velocità di palla. Dopo l’1-0 abbiamo giocato troppo al rallentatore, su questo dobbiamo migliorare. Abbiamo preso l’1-1 su un contropiede, dopo ci siamo riaccesi, avuto diverse occasioni. Ma in queste partite serve più continuità, inutile stare a piangersi addosso, non serve a niente. Dobbiamo conquistarci la qualificazione in Francia, ora pensiamo a Spezia”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo lo sfortunato pareggio contro il Nantes nell’andata del playoff di Europa League: “La squadra quando ha giocato ha fatto bene, nell’azione del gol subito è successo di tutto e non era neanche semplice segnare. Dobbiamo comunque essere fiduciosi per la partita di ritorno, sarà difficile ma le nostre qualità tecniche sono importanti”.

Poi una sfuriata con De Grandis su Sky Sport: “Io voglio una squadra che vince 1-0? Mi stufo a sentire dire queste cazzate che dite. Ma chi è che vuole vincere 1-0? Non fatemi arrabbiare. Guardate quanti gol fanno le mie squadre!”