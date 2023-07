LIVE – Musetti-Arnaldi, secondo turno Atp Bastad 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Arnaldi, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Bastad 2023 (terra battuta). Il carrarino, terza testa di serie della manifestazione, ha potuto beneficiare di un bye all’esordio. Sarà derby tutto italiano contro il sanremese, che al primo turno ha sconfitto al tie-break del terzo e decisivo set il top cinquanta finlandese Emil Ruusuvuori. Musetti si è aggiudicato in due parziali l’unico scontro diretto. Questo è andato in scena proprio quest’anno sui campi del Foro Italico. Anche in quell’occasione si trattava di un secondo turno.

Qui Lorenzo riuscì a far valere la maggiore esperienza a certi livelli. Musetti, complice anche la posizione più avanzata nel ranking, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Il vincitore troverà ai quarti di finale uno tra l’austriaco Filip Misolic oppure lo slovacco Jozef Kovalik, entrambi passati attraverso le qualificazioni. Per entrambi, dunque, ci sono ampi margini per andare ulteriormente avanti questa settimana. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Arnaldi pianificati come terzo e penultimo incontro della giornata dalle ore 11.00 sul Centre Court (al termine di Van Assche-Francisco Cerundolo).

