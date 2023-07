Musetti-Misolic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Bastad 2023

Lorenzo Musetti affronterà Filip Misolic ai quarti di finale dell’ATP 250 di Bastad 2023, torneo in programma dal 17 al 23 luglio. L’azzurro si è aggiudicato ancora una volta il derby contro Matteo Arnaldi, seppur questa volda dopo essere dovuto ricorrere al terzo set. Ora punta ad andare il più avanti possibile nel torneo svedese e le possibilità ci sono di verto. Sfiderà l’austriaco Misolic, proveniente dal tabellone di qualificazione e quindi già molto abituato alle condizioni e ai campi di Bastad. Si tratta di un giocatore di buon livello nei tornei challenger: Lorenzo parte con tutti i favori del pronostico.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Misolic scenderanno in campo venerdì 21 luglio ad orario da definire. LLa diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento svedese attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Bastad 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.