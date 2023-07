LIVE – Sassuolo-Pafos, amichevole 2023 (DIRETTA)

Tutto pronto per Sassuolo-Pafos, test amichevole del precampionato dei neroverdi di Alessio Dionisi. L’allenatore cerca buone risposte in questa prima fase di ritiro a Vipiteno. Dopo la doppia seduta di martedì, Berardi e compagni sono pronti a sottoporsi a questa sgambata d’allenamento contro il Pafos, squadra che milita nella Divisione A, la massima serie del campionato di calcio cipriota. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. Fischio d’inizio alle 17:00.

