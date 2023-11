LIVE – Medvedev-Rublev, Atp Finals Torino 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Medvedev-Rublev, match valevole per la fase a gironi delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor). La prima giornata del girone rosso propone immediatamente il derby russo. Entrambi si sono resi protagonisti di una grande ultima parte di stagione e si presentano all’appuntamento piemontese consapevoli di poter arrivare fino in fondo. A partire con i favori del pronostico sarà il finalista di New York, che conduce per 6-2 il bilancio degli scontri diretti. Quest’anno si sono incontrati prima nella finale di Dubai e successivamente ai quarti di finale degli US Open.

In entrambi i casi ha prevalso Medvedev, che ha confermato grazie alla sua solidità di poter fornire dei grossi grattacapi al tennis di Rublev. Tutti e due vogliono iniziare il loro cammino con un successo. Ogni minimo passo falso, infatti, può essere letale all’interno di un raggruppamento molto competitivo e comprendente anche lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Medvedev e Rublev pianificati come quarto ed ultimo incontro sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 21.00.

MEDVEDEV-RUBLEV (fase a gironi ATP Finals Torino 2023)