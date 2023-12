Sci di fondo, Tour de Ski: cinque italiani e due italiane qualificate nella sprint di Dobbiaco

Sono sette gli azzurri che hanno superato il turno di qualificazione della sprint in tecnica libera a Dobbiaco, valida per l’apertura della diciottesima edizione del Tour de Ski: Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti, Elia Barp e Davide Graz al maschile, Nicole Monsorno e Caterina Ganz al femminile. L’altoatesino Hellweger con il nono tempo è risultato il migliore degli italiani al maschile: per lui un distacco di 4″19 nei confronti del francese Lucas Chanavat, autore del miglior riscontro con 2’33″23 davanti ai due svizzeri Janik Riebli (+2″12) e Valerio Grond (+2″53). Pellegrino ha invece fatto segnare il 14esimo tempo (+5″62), seguito dai più giovani Chiocchetti (24esimo a 6″70), Barp (27esimo a 6″93) e Graz (29esimo a 7″41). Barp in seconda batteria sarà il primo a scendere in pista nel tabellone principale; Hellweger sarà invece nella terza, Chiocchietti nella quarta, Pellegrino e Graz nella quinta e ultima. Eliminati invece Giacomo Gabrielli, Martino Carollo, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Dietmar Nöckler e Paolo Ventura.

Nel femminile invece Nicole Monsorno è ventunesima (+10″30) e Caterina Ganz è 28esima (+11″51) al termine del turno preliminare che ha visto spiccare la svedese Jonna Sundling con 2’51″48 ed un margine di quasi tre secondi sulla statunitense Jessie Diggins (+2″98), con l’altra svedese Linn Svahn in terza piazza (+3″53). Eliminate per pochissimo le due debuttanti azzurre Federica Cassol e Iris De Martin Pinter. Insieme a loro anche Nadine Laurent, Martina Di Centa, Federica Sanfilippo e Anna Comarella. Ganz ha scelto la seconda batteria mentre Monsorno sarà al via nella terza. L’ordine d’arrivo del turno di qualificazione determinerà al netto degli abbuoni assegnati sulla base dei risultati delle finali (60″ al vincitore, quindi a scalare), la classifica generale al termine del primo atto del 18esimo Tour de Ski.