LIVE – Italia-Canada, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Italia-Canada, incontro valevole per la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Gli azzurri del capitano Filippo Volandri debuttano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) contro i campioni in carica, orfani però di Felix Auger-Aliassime. C’è ma non è al meglio invece Denis Shapovalov, alle prese con un problema al ginocchio. Nonostante le assenze di Sinner e Berrettini, dunque, saranno comunque gli azzurri a partire favoriti. A rimpiazzare Jannik e Matteo ci hanno pensato Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, che affiancheranno Lorenzo Musetti. In doppio, invece, fiducia a Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, con quest’ultimo preferito a Fognini. L’appuntamento con questo confronto è alle ore 15:00. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

DOVE VEDERE LA SFIDA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

CALENDARIO ITALIA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5