Italia-Canada oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

L’Italia di Filippo Volandri affronterà il Canada all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) in occasione della prima giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2023. Esordio sulla carta alla portata per gli azzurri, che nonostante le pesanti assenze di Sinner e Berrettini potranno contare su tanti giocatori affidabili e pronti a dare tutto per questi colori. I singolaristi saranno Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, con Matteo Arnaldi riserva di lusso, mentre per il doppio scalpitano Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Il Canada risponde con l’acciaccato Shapovalov, l’esperto Pospisil, il giovane Diallo e i jolly Galarneau e Stevenson. Italia favorita secondo le quote e determinata a partire con il piede giusto davanti ai propri tifosi.

Italia e Canada scenderanno in campo oggi (mercoledì 13 settembre) con inizio fissato non prima delle ore 15.00. Il programma prevede i due singolari più il doppio, in quest’ordine. La copertura è affidata a Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 2.

Infine, sarà possibile vedere gli incontri di Coppa Davis anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) ma solamente in differita. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW, Sky Go, Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine del confronto.