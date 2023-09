LIVE – Arnaldi/Bolelli-Pospisil/Galarneau 4-5, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale del doppio di Italia-Canada tra Arnaldi/Bolelli e Pospisil/Galarneau, incontro valevole per l’esordio nella fase a gironi della Coppa Davis 2023 per gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Come di consueto, dopo i due singolari è tempo del match di doppio, che assegna l’ultimo punto di giornata. A scendere in campo per l’Italia saranno il veterano Bolelli e il giovane Arnaldi, dopo le due brutte sconfitte dei singolaristi. Per loro non si prospetta un match agevole contro il duo canadese, determinato a non fare brutta figura. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con il doppio in programma come terzo incontro della giornata dalle ore 15.00 sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

ARNALDI/BOLELLI-POSPISIL-GALARNEAU 4-5

PRIMO SET – Preciso il turno di battuta di Pospisil. 5-4

PRIMO SET – 4-4.

PRIMO SET – Il Canada sale sul 4-3.

PRIMO SET – Su servizio di Arnaldi l’Italia pareggia e va sul 3-3

PRIMO SET – Gioco Canada. 3-2 Canada.

PRIMO SET – Ancora servizio solido di Pospisil. Vantaggio Canada.

PRIMO SET – Preciso con il servizio Pospisil. Galarneau conclude l’opera. Deuce.

PRIMO SET – Grande lavoro di Bolelli in risposta. Palla break ancora per gli azzurri.

PRIMO SET – Doppio fallo da parte di Pospisil. Deuce.

PRIMO SET – Grandissima risposta di Arnaldi. 15-15

PRIMO SET – Break a zero, grande passante di Pospisil. 2-2.

PRIMO SET – Tre palle per il Canada per il contro-break

PRIMO SET – Break Italia. 2-1

PRIMO SET – Grande Bolelli, è 1-1.

PRIMO SET – Il Canada sale 1-0.

20.15 Tutto pronto per il doppio. Spotface.it vi offrirà la cronaca live del match.