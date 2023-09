LIVE – Musetti-Diallo, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale del secondo singolare di Italia-Canada tra Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo, incontro valevole per l’esordio nella fase a gironi della Coppa Davis 2023 per gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Denis Shapovalov non è riuscito a smaltire l’infortunio alla gamba che lo ha costretto a saltare tutta l’estate sul cemento statunitense, perciò al suo posto giocherà il giovane Diallo. Musetti partirà favorito secondo le quote dei bookmakers, tuttavia l’avversario possiede un tennis di livello assoluto e non sarà semplice per il giovane carrarino consegnare il punto alla sua squadra. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Diallo pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 15.00 sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

