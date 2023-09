Qualificazioni Mondiali 2026 Sudamerica: calendario, programma, orari e tv prima e seconda giornata

Il programma delle partite, le date e gli orari delle prime due giornate delle qualificazioni Sudamericane ai Mondiali di calcio del 2026. Parte il lungo percorso delle dieci Nazionali appartenenti alla Conmebol in vista del campionato iridato che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti tra tre anni. Si torna a fare sul serio con l’Argentina che a meno di dieci mesi di distanza inizia da un match casalingo contro l’Ecuador la sua difesa del titolo conquistato in Qatar. Al momento nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per la trasmissione in tv o streaming della competizione.

PRIMA GIORNATA (orari italiani)

Venerdì 8 settembre

Ore 00:30 – Paraguay vs Perù

Ore 01:00 – Colombia vs Venezuela

Ore 02:00 – Argentina vs Ecuador

Sabato 9 settembre

Ore 01:00 – Uruguay vs Cile

Ore 02:45 – Brasile vs Bolivia

SECONDA GIORNATA (orari italiani)

Mercoledì 13 settembre

Ore 00:00 – Venezuela vs Paraguay

Ore 02:30 – Cile vs Colombia

Ore 04:00 – Perù vs Brasile

Giovedì 14 settembre

