LIVE – Sonego-Galarneau, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del primo singolare di Italia-Canada tra Lorenzo Sonego e Alexis Galarneau, incontro valevole per l’esordio nella fase a gironi della Coppa Davis 2023 per gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Davanti a lui c’è il ventiquattrenne nordamericano, preferito all’ultimo minuto al bombardiere Vasek Pospisil. Per il torinese, nonostante affronti un avversario classificato alla posizione numero duecento del mondo, un match da non sottovalutare. Galarneau, infatti, nella sua carriera ha raccolto discreti risultati a livello di circuito minore ed è un tennista molto propenso alle superfici rapide. Sonego, dal canto suo, non è reduce da un’esaltante trasferta sul cemento statunitense ma partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Servirà la sua miglior versione per regalare alla nostra Nazionale il primo punto. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Galarneau pianificati come primo incontro della giornata sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) con inizio fissato non prima delle ore 15.00.

SONEGO-GALARNEAU