LIVE – Giorgi-Mandlik 5-7 7-5 3-6, ottavi di finale Wta Nottingham 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Giorgi-Mandlik, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Nottingham 2023 (erba). La marchigiana, dopo aver battuto Madison Brengle all’esordio, trova sul proprio percorso un’altra giocatrice a stelle e strisce. Quest’ultima, classificata di poco oltre le prime cento del mondo, ha superato le qualificazioni prima di avere ragione al tie-break del terzo e decisivo set della bulgara Viktoriya Tomova. Con Giorgi non ci sono scontri diretti da registrare. L’azzurra, complice anche la maggiore esperienza sui prati, partirà ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers.

Attenzione, tuttavia, a non sottovalutare la ventiduenne statunitense, che in questa stagione sta dimostrando di possedere il livello per potersi affermare anche a livello di circuito maggiore. Giorgi, però, ha tutte le carte in regola per guadagnarsi un eventuale quarto di finale contro la veterana transalpina Alize Cornet, che al secondo turno ha sbarrato clamorosamente la strada alla prima testa di serie della manifestazione ovvero la greca Maria Sakkari. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Giorgi e Mandlik pianificate come primo incontro della giornata sul Court 2 con inizio fissato non prima delle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali).

GIORGI-MANDLIK 5-7 7-5 3-6

TERZO SET E MATCH MANDLIK! Giorgi prolunga tutto, ma si gioca male le sue carte nel terzo set e viene sconfitta al secondo turno a Nottingham. 5-7 7-5 3-6 per l’avversaria, l’ottima americana Mandlik.

TERZO SET – 30-40 e palla match, la seconda, per Mandlik!

TERZO SET – Diciannovesimo doppio fallo Giorgi! 15-30.

TERZO SET – A trenta tiene la battuta Mandlik, 3-5.

TERZO SET – Tiene la battuta a quindici Giorgi e accorcia sul 3-4.

TERZO SET – Mandlik tiene la battuta ed è 2-4.

TERZO SET – BREAK MANDLIK! Niente da fare, Giorgi non riesce a tornare in equilibrio! 2-3 e servizio per l’americana.

TERZO SET – 30-40, palla break Mandlik!

TERZO SET – CONTROBREAK GIORGI! Straordinaria l’azzurra in risposta, 2-2 a zero! Tutto in bilico ora.

TERZO SET – Sbaglia tutto Mandlik e si dispera! 0-40, tre palle del controbreak!

TERZO SET – Giorgi evita il doppio break ai vantaggi! 1-2, si salva l’azzurra che comunque deve ancora rimontare.

TERZO SET – Palla del doppio break per l’americana! Giorgi a questo punto rischia di dire addio al match.

TERZO SET – Tiene la battuta l’americana e si porta avanti 2-0.

TERZO SET – BREAK MANDLIK! E il break arriva! Inizio in salita per Giorgi.

TERZO SET – Subito due palle break Mandlik! 15-40.

SECONDO SET GIORGI! Show Giorgi, che rimonta! 7-5 e si va al terzo set. Mandlik in grande difficoltà psicologica.

SECONDO SET – Drittone di Giorgi e due palle break che sono anche palle set!

SECONDO SET – Le annulla entrambe e ne annulla un’altra ai vantaggi! Tiene un game fondamentale Camila, che cuore. 6-5.

SECONDO SET – Sedicesimo doppio fallo Giorgi, 15-40 e due palle break. Non ci siamo.

SECONDO SET – CONTROBREAK GIORGI! Eccezionale l’azzurra, freddissima nell’alzare il livello in risposta! 5-5.

SECONDO SET – Tanta profondità per Giorgi e Mandlik sbaglia! Palla break!

SECONDO SET – Dritto di Mandlik fuori di un soffio! Cancellata la palla match, si va ai vantaggi!

SECONDO SET – Momento topico! Due errori grossolani di Mandlik ed è 15-30!

SECONDO SET – Buon game al servizio per Giorgi, 4-5 a quindici con un doppio fallo. Ora al cambio campo spalle al muro per la marchigiana.

SECONDO SET – Imprecisa in risposta l’azzurra, a quindici Mandlik tiene la battuta e volta sul 3-5.

SECONDO SET – Serve molto bene la maceratese, e tiene la battuta. 3-4, ora bisognerà forzare in risposta.

SECONDO SET – A zero Mandlik! Davvero pochi spazi lasciati a Giorgi, così è dura riaprire tutto.

SECONDO SET – Quattro punti in fila per un’ottima Giorgi qui, trae fiducia e accorcia sul 2-3. Buona reazione.

SECONDO SET – Doppio fallo drammatico per Giorgi, 15-40!

SECONDO SET – Troppo scarico il dritto di Giorgi, 1-3 e si salva l’americana.

SECONDO SET – Altra palla break Giorgi, costruita con un gran bel diagonale.

SECONDO SET – Una palla break annullata a Camila, si va ai vantaggi!

SECONDO SET – BREAK MANDLIK! Palla che si ferma a metà rete, si mette malissimo ora per Giorgi. 1-2.

SECONDO SET – Allarme! 30-40, palla break dell’americana.

SECONDO SET – Quanto spreca Camila ai vantaggi! La spunta Mandlik. 1-1.

SECONDO SET – Parte bene Giorgi tenendo la battuta a quindici.

PRIMO SET MANDLIK! Alla terza opportunità purtroppo Camila stecca la risposta. 7-5 e l’americana vince il primo set.

PRIMO SET – Gran punto di Giorgi che deve farlo tre volte, poi doppio fallo Mandlik: se ne vanno due dei tre set point. 40-30.

PRIMO SET – BREAK MANDLIK! Che disastro! A trenta e con un doppio fallo Giorgi cede ancora la battuta, e stavolta è pesantissimo il break perché al cambio campo la statunitense serve per il set.

PRIMO SET – Otto punti in fila per Mandlik che tiene a zero il servizio! 5-5.

PRIMO SET – CONTROBREAK MANDLIK! A zero l’americana, Giorgi si butta via e serve in modo sciagurato. 5-4.

PRIMO SET – Genio e sregolatezza Giorgi. 0-40 sul più bello. E’ fatta così, lo sappiamo.

PRIMO SET – BREAK GIORGI! Accelerazione vincente, 5-3 e ora può servire per il set l’azzurra!

PRIMO SET – Risposta eccezionale in lungolinea di Giorgi! C’è dunque una seconda palla break ai vantaggi.

PRIMO SET – Giorgi costringe Mandlik a far da tergicristalli, le riesce un miracolo, non il secondo. Palla break della marchigiana!

PRIMO SET – A quindici, in rimonta e con due ace: bene Giorgi che per la prima volta comanda nel punteggio. 4-3.

PRIMO SET – CONTROBREAK GIORGI! Buona la terza! Dopo tre palle break ai vantaggi Giorgi stavolta riesce a passare. 3-3, tutto in piedi, ancora.

PRIMO SET – Incrocio delle righe di Giorgi, e allora è 40-40 e vantaggi.

PRIMO SET – Dura praticamente un minuto questo game, per la prima volta nessuna palla break. Nessun punto anche per chi risponde: Giorgi solida tiene la battuta a zero. 2-3.

PRIMO SET – Tre punti in fila per Mandlik che tiene la battuta ai vantaggi. 1-3.

PRIMO SET – Scambio durissimo, linea di Mandlik ma super Giorgi! 30-40 ed è palla break.

PRIMO SET – BREAK MANDLIK! Ancora aggressiva e precisa la statunitense, Giorgi soffre e perde ancora la battuta. 1-2.

PRIMO SET – Risposta surreale dell’americana! 15-30, allarme rosso.

PRIMO SET – CONTROBREAK GIORGI! Benissimo l’azzurra a livello psicologico. Non molla nulla, 1-1.

PRIMO SET – Due palle break sprecate da Camila, ma ai vantaggi ce n’è un’altra.

PRIMO SET – Reagisce Camila con grande aggressività! 15-40 e due palle controbreak.

PRIMO SET – BREAK MANDLIK! Incredibile black out dell’azzurra, trova il nastro e l’americana va avanti subito. 0-1.

PRIMO SET – Doppio fallo e palla break dell’americana.

PRIMO SET – Mandlik trova profondità e poi una gran risposta, da 30-0 a 30-30.

PRIMO SET – Si parte. Primo punto per l’azzurra.

12.05 Camila Giorgi al servizio per prima.

12.00 Amici di Sportface, buon pomeriggio dal torneo Wta di Nottingham e benvenuti alla diretta scritta del match che vedrà Camila Giorgi opposta alla statunitense Mandlik. In palio i quarti di finale del 250 su erba.