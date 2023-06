Dalla Svizzera: Balotelli coinvolto in una rissa, colpito con un pugno il ds del Sion travestito da Pikachu

Mario Balotelli torna a far parlare di sé. Il centravanti azzurro era arrivato al Sion per provare a rilanciare la sua carriera. E invece ha segnato soli 6 gol con la sua squadra che è retrocessa in serie B svizzera.L’avventura di Balotelli sembra essere vicina al termine a causa delle tante disavventure che hanno visto protagonista l’ex attaccante dell’Inter fuori dal campo. Secondo quanto riporta il media svizzero Blick, nel ritiro in Spagna del Sion Balotelli nella sua camera ha organizzato feste con alcuni compagni e con delle ragazze. Una mattina, l’allenatore Celestini ha incontrato la sua superstar nella hall dell’hotel della squadra completamente ubriaco. Poi durante il Carnevale, l’ex attaccante dell’Inter sarebbe stato protagonista di un’altra festa finita in rissa con il direttore sportivo Barthélémy Constantin, figlio del patron della squadra, che ha ricevuto per sbaglio un cazzotto dal Balotelli. Una settimana dopo, Constantin era seduto in panchina contro il St. Gallo al Tourbillon con l’occhio iniettato di sangue. Il Sion ha perso la partita. E i tifosi hanno poi dato fuoco alla maglia di Balotelli in tribuna. Emblematico. L’ultimo scivolone di Balotelli è arrivato il 13 maggio a Ginevra. Il Sion ha perso 0-5 contro il Servette. Il punteggio era già 0-3 all’intervallo quando il presidente Constantin ha mandato via l’allenatore Bettoni durante l’intervallo. E Balotelli ha deciso di non tornare in campo. Quei 45 minuti saranno molto probabilmente gli ultimi di Balotelli con la maglia del Sion.