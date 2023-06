Tabellone WTA Nottingham 2023: Haddad Maia difende il titolo, presente Camila Giorgi

È stato pubblicato il tabellone del WTA 250 di Nottingham, con Maria Sakkari a guidare il seeding dopo aver ricevuto una wild card dagli organizzatori. La tennista ellenica è nel quarto di tabellone che vede presente anche la nostra Camila Giorgi, settima testa di serie. Numero due del torneo è la brasiliana Beatriz Haddad Maia, detentrice del titolo e semifinalista solamente pochi giorni fa al Roland Garros. Di seguito il tabellone completo.

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE PRINCIPALE WTA 250 NOTTINGHAM

PRIMO TURNO

(1) Sakkari vs Xiy.Wang

Swan vs Cornet

Tomova vs (Q)

Brengle vs (7) Giorgi

(3) Linette vs (Q)

Martincova vs Burrage

Frech vs (Q)

Parks vs (8) Zhu

(6) Zhang vs Maria

Niemeier vs (Q)

Teichmann vs Golubic

Bucsa vs (4) Vekic

(5) Kalinina vs Parrizas Diaz

Marino vs (Q)

Boulter vs (Q)

Tsurenko vs (2) Haddad Maia