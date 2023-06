Wta Nottingham 2023: Giorgi altalenante, si arrende al secondo turno contro Mandlik

Camila Giorgi si arrende al secondo turno del torneo Wta di Nottingham 2023 contro la statunitense Mandlik. Sull’erba britannica l’azzurra sembra a un certo punto poter dominare l’incontro, ma incappa in uno dei suoi consueti blackout e perde il primo set, per poi finire sotto di un break anche nel secondo parziale ma riaprendo tutto nel finale e prendendosi il set. Si va al terzo e decisivo set in cui però l’azzurra è assai spenta e arriva il ko, meritato, contro l’americana. E’ allora 7-5 5-7 6-3 il punteggio finale: si chiude qui il torneo 250 inglese per la maceratese.

Servizio ballerino per entrambe nel primo set, con quattro break nei primi sei turni di battuta. Poi però accelera la Giorgi e si porta avanti 5-3 con quattro game di fila, può servire per vincere il parziale ma finisce in uno dei suoi soliti momenti complicati e viene rimontata dall’americana, che poi sfrutta il momento e vince 7-5. Il secondo set parte in salita: Camila è sotto di un break in avvio, subito nel terzo game, e su quello la sua rivale sembra costruire la vittoria del match, ma nel decimo game, quando Mandlik serve sul 5-4, c’è la grande reazione dell’azzurra, che aveva avuto altre possibilità. E’ 5-5 e l’inerzia cambia, è così che la marchigiana trova ulteriore convinzione in risposta e strappa ancora la battuta all’avversaria: è 7-5 e si va al terzo set, in cui però l’italiana è parecchio spenta e sbaglia troppo, cedendo 6-3 dopo aver subito break in apertura, sistemato provvisoriamente le cose nel quarto gioco e poi essere finita di nuovo sotto perdendo la battuta e smarrendo il suo tennis.