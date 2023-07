LIVE – Giorgi-Gracheva, primo turno Wimbledon 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Giorgi-Gracheva, incontro valevole per il primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Secondo confronto in carriera tra le due giocatrici, che si ritrovano dopo il match del Roland Garros 2021 vinto dall’allora russa, ora francese. Stavolta però a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Camila, reduce dalla semifinale a Eastbourne e molto più pericolosa ed esperta della sua avversaria su erba. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Giorgi e Gracheva pianificate come terzo match della giornata sul Court 15 dalle 12:00 italiane (al termine di Stephens-Peterson).

