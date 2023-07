Wimbledon 2023, Camila Giorgi è una macchina da errori: Gracheva in due set va al secondo turno

Termina al primo turno la corsa di Camila Giorgi a Wimbledon 2023, sconfitta in due facili set da Varvara Gracheva per 6-2 6-4. Un match decisamente giocato male dall’azzurra, che chiude con 27 errori non forzati, di cui 9 doppi falli, contro un’avversaria che ha offerto invece una solida prestazione alla battuta e non ha tremtato nel momento di chiudere. Non riesce, quindi, anche quest’anno a disputare un bel torneo sui prati londinesi la marchigiana, che nella sua prima parte di carriera si era invece ben distinta, con un ottavo, due terzi turni e anche un quarto di finale ai Championships, in quello che è il miglior risultato ottenuto in uno slam. Invece dal 2019 una sola vittoria e ben tre eliminazioni al primo turno.

LA PARTITA – Camila parte con qualche problema di troppo al servizio e ai vantaggi perde due turni di battuta molto lottati che permettono all’avversari di salire immediatamente sul 3-0 pesante. Di fatto il primo set finisce qui. Nei successivi dieci minuti l’azzurra fatica a tenere la pallina in campo e Gracheva apre un parziale di undici punti a uno che la portano sul 5-0 e 40-0 al servizio. Qui, all’improvviso, arrivano cinque punti di fila di Giorgi che quantomeno evita il bagel. La marchigiana riesce anche a tenere per la prima volta il servizio ma deve in ogni caso cedere il set per 6-2.

La nostra giocatrice parte meglio nella seconda frazione, tenendo il primo gioco e portando in vantaggio per la prima volta nel corso dell’incontro. Gracheva, però, non concede nulla e dopo aver anche lei tenuto il servizio trova il break che la porta avanti anche nel secondo. Nel quarto gioco Camila non concretizza due importanti palle break per rientrare, ma sia sull’1-3 che sul 2-4 è brava ad annullare diverse occasioni alla sua avversaria, che sarebbe potuta andare avanti di due turni di servizio e sostanzialmente chiudere il match. Le occasioni arrivano nel momento in cui Gracheva è chiamata a servire per il match, ma la n°41 del mondo annulla tre palle break nel decimo game e al terzo match point chiude con l’ace.