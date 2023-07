Psg, Al-Khelaifi: “Se Mbappé vuole restare deve firmare un nuovo contratto”

“La mia posizione è molto chiara. Vogliamo che Mbappé resti qui ma se vuole restare deve firmare un nuovo contratto. Non puoi lasciar andare via gratis uno dei migliori giocatori del mondo. Spero che questo lo capiscano lui e tutti quanti”. Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Luis Enrique, ha voluto parlare anche della situazione di Kylian Mbappé, di nuovo al centro dei rumors di mercato. Sul nuovo tecnico, poi, Al-Khelaifi ha detto: “Luis Enrique ha fatto sempre un lavoro incredibile. Che si unisca al nostro team è qualcosa di grandioso. Il nuovo centro sportivo di Poissy? Stiamo cercando di fare qualcosa di unico, spero che diventi uno dei migliori centri per allenamenti del mondo. Se qualcuno mi chiede qual è stato il miglior investimento che ho fatto finora al PSG risponderei di certo questo centro”, ha concluso il numero uno della società parigina.