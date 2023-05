LIVE – Giorgi-Alexandrova, secondo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del confronto tra Camila Giorgi ed Ekaterina Alexandrova, valevole come secondo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. L’azzurra tornerà in campo dopo aver superato Arantxa Rus in tre set, al termine di un confronto complicato e risoltosi in rimonta. I caratteristici fendenti dell’azzurra saranno affiancati certamente da altrettante accelerazioni di un certo livello dell’avversaria russa, dunque ci si aspettano fuochi d’artificio. Giorgi-Alexandrova andrà in scena sul Pietrangeli come quarto match a partire dalle ore 11:00, al termine di Fognini-Kecmanovic. La vincintrice di questa partita sfiderà una tra Martina Trevisan e Karolina Muchova sul rosso romano. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla sfida con Giorgi protagonista.

GIORGI-ALEXANDROVA (quarto match dalle ore 11.00, dopo Fognini-Kecmanovic)