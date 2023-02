LIVE – Fognini-Etcheverry, primo turno Atp Santiago 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Fognini-Etcheverry, incontro valevole peril primo turno dell’ATP 250 di Santiago 2023, in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Fabio esordisce nel torneo cileno e prova ad ottenere un buon risultato in quest’ultimo torneo sul rosso prima del trasferimento negli Usa per i due Masters 1000 sul cemento all’aperto. Partita che si prospetta equilibrata, tra due tennisti che esprimono il loro miglior livello di gioco su questa superficie. La classifica e anche i bookmakers dicono che Etcheverry parte con i favori del pronostico, ma è palese che con Fabio in campo ciò che dice la carta conta poco. Il match aprirà il programma alle ore 14:00 di Santiago, quando saranno le 18:00 in Italai e potrete seguire il live offerto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

FOGNINI-ETCHEVERRY (ore 18:00)