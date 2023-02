ATP Santiago 2023, esordio negativo per Fognini: Etcheverry passa in due set

Esordio negativo per Fabio Fognini nell’ATP 250 di Santiago: il campione 2019 del Masters 1000 di Monte-Carlo , che tanto bene aveva giocato a Rio (una vittoria e poi gran lotta con Alcaraz in ottavi di finale) si è mostrato in una pessima versione e ha ceduto contro Tomas Martin Etcheverry con il punteggio finale di 6-1 7-6. Dopo un brutto primo set, l’italiano ha alzato leggermente il proprio livello – e tanto è bastato per giungere al tiebreak e procurarsi anche due set point -, ma alla fine non c’è stato nulla da fare contro un avversario decisamente più sul pezzo.

Il primo set è davvero un disastro da parte di Fognini, che non è riuscito a tenere il servizio nemmeno una volta su tre turni di battuta. Finito subito sotto 2-0, l’azzurro ha piazzato il controbreak della reazione che, tuttavia, si è immediatamente arenata: Etcheverry ha conquistato consecutivamente gli ultimi 4 game del set e, dopo 37 minuti di dominio, ha incamerato la frazione per 6-1. Il livello del nostro portacolori si è nettamente alzato ad inizio del secondo set e, difatti, l’argentino si è trovato in grande difficoltà fino a cedere la battuta, con il taggiasco che si è involato sul 3-1. Il break, però, non è stato concretizzato e, dal quel momento in avanti si è proceduto seguendo l’ordine di servizi, sebbene nel decimo game Etcheverry abbia dovuto cancellare due set point consecutivi a Fognini. L’argentino, poi, è riuscito a trascinare il numero 82 del mondo al tiebreak, poi dominato per 7 punti a 1: 6-1 7-6 in 1 ora e 47 minuti, è lui ad avanzare nella manifestazione cilena.