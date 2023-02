Cristiano Ronaldo eletto miglior giocatore di febbraio in Arabia Saudita

Con 8 gol e 2 assist nel giro di 4 partite, Cristiano Ronaldo ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di febbraio nel campionato dell’Arabia Saudita. L’attaccante dell’Al-Nassr sta facendo tutta la differenza del mondo, anche a 38 anni, in un campionato come quello saudita e questo riconoscimento non può che renderlo orgoglioso.

📣 رحبوا باللاعب الأفضل 🌟 🇵🇹 كريستيانو رونالدو @Cristiano لاعب نادي النصر @AlNassrFC أفضل لاعب في شهر فبراير 👏 pic.twitter.com/VJERKmgJDl — دوري روشن السعودي (@SPL) February 28, 2023