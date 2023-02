Atp Santiago 2023: montepremi e prize money con Musetti, Fognini e Cecchinato

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Santiago 2023, evento in programma dal 27 febbraio al 5 marzo nella città cilena. A guidare il seeding è l’italiano Lorenzo Musetti, seguito dagli argentini Cerundolo, Baez e Schwartzman. Al via anche altri due azzurri, ovvero Fabio Fognini e Marco Cecchinato.

Il montepremi totale del torneo è di €607,256, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 SANTIAGO 2023

PRIMO TURNO – € 6.514 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 10.657 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 18.352 (45 punti)

SEMIFINALE – € 31.674 (90 punti)

FINALISTA – € 53.877 (150 punti)

VINCITORE – € 92.363 (250 punti)