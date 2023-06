LIVE – Djokovic-Khachanov, quarti di finale Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Khachanov, incontro valevole per i quarti di finale del Roland Garros 2023 (terra battuta). Per il carrarino in palio c’è l’accesso ai quarti di un Major per la prima volta in carriera. Il numero tre del mondo ha approfittato di un tabellone non proibitivo per prendersi un posto tra i migliori otto del torneo senza lasciare per strada alcun set. Adesso il confronto con il russo, che agli ottavi di finale ha sbarrato la strada al nostro Lorenzo Sonego in quattro parziali. Servirà un’impresa al gigante sovietico, che si trova in svantaggio addirittura per 8-1 negli scontri diretti (2-0 il bilancio sul rosso).

Djokovic, dal canto suo, proverà a confermare quanto di buono fatto intravedere nelle precedenti uscite. Il ventidue volte campione Slam partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per lui il penultimo atto parigino contro uno tra il greco Stefanos Tsitsipas oppure lo spagnolo Carlos Alcaraz, impegnati sullo Chatrier come ultimo match di giornata. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Djokovic e Khachanov pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court Philippe-Chatrier (al termine di Sabalenka-Svitolina).

COME SEGUIRE DJOKOVIC-KHACHANOV IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

DJOKOVIC-KHACHANOV (quarti di finale Roland Garros 2023)