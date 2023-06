Fiorentina, 30mila spettatori al Franchi per la finale di Conference League

A Firenze sale l’attesa per la finale di Conference League 2022/2023 contro il West Ham, che andrà in scena domani sera a Praga. Alcuni tifosi che non hanno avuto modo di recarsi in Repubblica Ceca, seguiranno la partita allo stadio Artemio Franchi, dove verranno allestiti dei maxischermi. Per l’occasione sono stati venduti poco mendo di 30mila biglietti al prezzo simbolico di cinque euro e lo stadio sarà praticamente sold-out, considerato che non tutti i settori saranno aperti e che quindi la capienza è ridotta rispetto ad una gara di serie A. Come annunciato dalla prefettura, in serata, è previsto il sopralluogo allo stadio della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, al fine di verificare l’idoneità e il corretto montaggio delle strutture a tutela degli spettatori.