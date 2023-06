Fiorentina-West Ham, Moyes: “Spero che questo sia un punto di partenza per noi”

Il tecnico del West Ham, David Moyes, alla vigilia della finale di Conference League 2022/2023 contro la Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: “E’ molto bello essere qui, far parte di una finale europea, per un allenatore è un traguardo molto importante. Spero che questo sia un punto di partenza per noi e che il meglio debba ancora venire. Ci aspetta una partita difficile, contro un avversario di valore ma siamo qui per vincere il trofeo. La Fiorentina mi ha colpito tanto, dopo il Mondiale ha avuto un ottimo momento di forma. Il loro allenatore ha fatto in breve tempo un ottimo lavoro, rispettiamo i viola ed è sempre difficile affrontare le squadre italiane. Veniamo da cinquantasei partite e quanto fatto ci ha permesso di prepararci al meglio. Speriamo che questo periodo di pausa non sia stato troppo lungo e che ciò non possa influenzarci negativamente”.

Moyes ha sottolineato la grande importanza della sfida, soprattutto per la sua carriera: “Per me quello di domani è il momento più importante della carriera perché mi gioco un trofeo, ma non considero questa finale una rivincita. Spero di trasmettere ai miei giocatori la giusta convinzione per vincere la partita. Siamo ancora senza sconfitte in questa competizione, speriamo di continuare questa striscia positiva anche domani sera. Giocare in Conference League quest’anno ci ha fatto molto bene, ci ha permesso di risollevare il morale quando non facevamo bene in Premier League ed i risultati ci sono serviti poi anche in funzione del finale del nostro campionato”.

Presente in conferenza stampa insieme al tecnico anche l’esterno offensivo Jarrod Bowen: “Quest’anno sono andate storte diverse cose, potremmo parlare a lungo di ciò ma l’importante è esserci salvati. Ora l’obiettivo è vincere la Conference League, ci siamo ricaricati dopo l’ultima partita contro il Leicester, domani possiamo cambiare la sorte di questa stagione e renderla straordinaria. Sappiamo che è molto importante giocare questa finale, facciamo fatica a credere di essere arrivati fino a qui. Se qualcuno tre anni fa mi avesse detto che avremmo giocato una finale europea, avrei firmato. Abbiamo studiato molto la Fiorentina, non si arriva in finale senza essere una grande squadra. Rispettiamo molto i viola e cercheremo di limitare i loro punti di forza, provando a valorizzare i nostri”.

“Abbiamo disputato le coppe europee per due anni di fila, il nostro obiettivo è farlo anche l’anno prossimo e provare a vincere un trofeo. Sarà speciale per me disputare questa finale a Praga, voglio fare di tutto per portare a casa il trofeo con i miei compagni di squadra. E’ stato un lungo percorso fino ad oggi, e adesso vogliamo riuscire ad alzare la coppa. Ci saranno tanti nostri tifosi domani, anche senza biglietto, sono straordinari e vogliamo regalare loro una gioia”, ha spiegato il centrocampista Tomas Soucek, padrone di casa.