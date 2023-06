Roland Garros 2023: Djokovic è il primo semifinalista, sconfitto Khachanov in quattro set

Il primo semifinalista del Roland Garros 2023 è Novak Djokovic, che ha battuto in quattro set Karen Khachanov. Il serbo ha perso il primo set di tutto il torneo, nonché il secondo a livello slam in questa stagione, ma ci ha messo una pezza ed ha liquidato il suo avversario con lo score di 4-6 7-6 6-2 6-4. Come suggerisce il punteggio, si è trattato di un match equilibrato per un set e mezzo, prima che Nole salisse in cattedra a partire dal tie-break del secondo e annientasse Khachanov, staccando il pass per la semifinale. Djokovic attende di scoprire il suo prossimo avversario, che risponde al nome del vincente del match tra Alcaraz e Tsitsipas. Intanto si gode il ritorno tra i migliori 4 a Parigi e la seconda posizione nel ranking Atp, scavalcando Medvedev.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Brutta partenza di Djokovic, che commette una sorprendente quantità di gratuiti e non riesce in alcun modo a impensierire Khachanov. Al contrario, il russo si procura palle break con grande facilità e nel quinto gioco strappa la battuta a Nole. Nonostante lo svantaggio, Djokovic non riesce a ricucire il gap, anzi deve accontentarsi di evitare il doppio break prima di cedere 6-4. Neppure la prima metà del secondo parziale sorride al serbo, che concede meno al servizio ma comunque fatica. Pur salendo di livello progressivamente, Novak continua a mancare nel momento cruciale, ovvero sul 30-30 o sul 40-40 per guadagnarsi una palla break, e si vede costretto a disputare il tie-break. Qui di fatto il match cambia dato che Djokovic s’impone con un severo 7-0 e ristabilisce la parità.

L’incontro per l’ex numero uno al mondo si fa dunque in discesa e il terzo set è una pura formalità. Un solo punto perso al servizio e due break conquistati confezionano il 6-2 finale in 45 minuti di gioco. Djokovic è dunque in controllo del match e, nonostante qualche incidente di percorso, riesce a portare a casa anche la quarta frazione. Dopo aver subito il contro break nell’ottavo gioco, consentendo al suo avversario di ritornare in corsa, Novak sale in cattedra e si è reso protagonista di uno sprint finale sensazionale. Grazie a otto punti consecutivi prevale per 6-4, chiudendo con un ace, e si guadagna meritatamente un posto in semifinale.