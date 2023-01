Tennis, operazione riuscita per Kyrgios: “Farò il possibile per tornare al mio meglio”

Nick Kyrgios tramite un post su Instagram ha comunicato a tutti i suoi tifosi di essere andato sotto i ferri per il problema al ginocchio che l’ha afflitto in questo inizio di stagione. L’australiano non ha avuto modo di giocare nel suo Paese, costretto a ritirarsi all’ultimo momento sia dalla United Cup che poi soprattutto dagli Australian Open.

