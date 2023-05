Sinner-Muller oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Alexandre Muller nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Esordio sulla carta agile per l’altoatesino, che storicamente ha sempre fatto molto bene nella capitale francese. Sulla sua strada un giocatore di casa, che quest’anno ha fatto il suo ingresso nei primi cento giocatori del mondo grazie alla finale conquistata in quel di Marrakech. Sinner partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio un secondo turno contro uno tra il tedesco Daniel Altmaier oppure il mancino svizzero Marc-Andrea Huesler.

Sinner e Muller scenderanno in campo oggi (lunedì 29 maggio). I due giocatori sono pianificati come quarto e ultimo incontro di giornata sul Court Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle ore 20.15. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Sinner e Muller garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.