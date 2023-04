Cecchinato-Schwartzman oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Estoril 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Diego Schwartzman nel primo turno dell’ATP 250 di Estoril 2023 (Portogallo), torneo in partenza sui campi in terra battuta della cittadina lusitana. Subito un test molto difficile per il siciliano, opposto alla settima testa di serie ed ex numero otto del ranking mondiale. Per entrambi non si tratta dell’esordio stagionale sul rosso. Tutti e due, infatti, hanno preso parte alla trasferta sudamericana senza raccogliere brillanti risultati. Il bilancio degli scontri diretti vede in vantaggio il tennista albiceleste per 3-1. Quest’ultimo partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La superficie, tuttavia, può consentire a Cecchinato di fare partita pari con il forte rivale. Una vittoria dell’azzurra garantirebbe all’Italia un derby tutto azzurro agli ottavi di finale. Il vincitore, infatti, affronterebbe uno tra Fabio Fognini oppure Alessandro Giannessi, riuscito a qualificarsi per il tabellone principale.

Cecchinato e Schwartzman scenderanno in campo oggi (lunedì 3 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sull’Estadio Millenium dalle ore 13.00 italiane (le 12.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Cecchinato e Schwartzman garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.