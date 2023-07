F1 GP Gran Bretagna 2023, Sainz: “Mi sento più forte e veloce, sono fiducioso”

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di Formula 1, ha parlato in conferenza stampa: “Mi sento molto migliorato in pista, anche rispetto alla vittoria a Silverstone dell’anno scorso. Rispetto alla vittoria dell’anno scorso mi sento più forte e veloce. Sono anche fiducioso nei confronti della macchina, con la quale voglio ottenere risultati sempre migliori. Ci saranno sempre weekend più facili e più difficili, ma in generale quest’anno sto andando sempre molto forte”.

“L’obiettivo resta vincere, in un weekend in cui ci saranno molte curve veloci dove potremmo confermare il passo gara avuto in Austria. Se confermiamo quelle buone sensazioni significa che il lavoro fatto a Maranello è quello che ci porterà sulla strada giusta”, ha concluso Sainz.