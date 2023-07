Bologna, Arnautovic: “Sono pronto per la prossima stagione e non ho infortuni. Basta fake news”

Marko Arnatovic si prepara alla prossima stagione con la maglia del Bologna. L’attaccante che è stato anche al centro del mercato ha parlato direttamente dal suo profilo Instagram, sottolineando la sua voglia di tornare in campo e l’assenza di infortuni che lo riguardino.

Queste le parole di Arnautovic: “Basta diffondere fake news su di me! Non ho infortuni. Il mio piede sta bene. Sono in forma e mi sto già preparando per la stagione in arrivo“. Thiago Motta, dunque, a meno di clamorosi colpi di scena potrà puntare sulle prestazioni del bomber austriaco.